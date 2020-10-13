اليوم السابع
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وحدات المرور تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى للسيارات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:00 ص
وحدات المرور تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى للسيارات الملصق الالكترونى- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).

 

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك قبل المدة الزمنية التى قررت وزارة الداخلية مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 21 نوفمبر 2020 تيسيرا على المواطنين.

  

يُشار إلى إنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.

 

وتيسيرًا على المواطنين وتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءًا ولحين الانتهاء من المنظومة، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.


اخبار المرور

الملصق الالكترونى

ادارة المرور

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

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