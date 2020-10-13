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واشنطن تعلن اتفاقا مبدئيا مع موسكو على تمديد معاهدة خفض الأسلحة النووية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:23 م
واشنطن تعلن اتفاقا مبدئيا مع موسكو على تمديد معاهدة خفض الأسلحة النووية وزير الخارجيه الأمريكى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن عن اتفاقا مبدئيا مع موسكو على تمديد معاهدة خفض الأسلحة النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجى لافروف قوله، إن موسكو مستعدة لبحث خفض الأسلحة النووية.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله "نحن مستعدون لبحث إمكانية خفض القدرات النووية بدرجة أكبر لكن فقط إذا أخذت كل العوامل فى الاعتبار وليس فقط عدد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية."

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه قوله، إنه "من الواضح تماما أن الوقت لم يحن بعد" للتخلص من كل الأسلحة النووية.

 


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