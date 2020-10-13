نوادى الفتاة والمرأة بالشرقية يشارك فى معرض المنتجات اليدوية والحرفية (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن وائل الالفي وكيل وزاره الشباب والرياضة بالشرقية، عن مشاركة نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة مع نوادي الفتاه والمرأة بالمحافظات الحدودية بمعرض المنتجات اليدوية والحرفية المقام بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة خلال الفترة من 10-15 أكتوبر الجاري علي هامش معرض تراثنا الدولي للصناعات اليدوية والحرفية المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وذلك لعرض المنتجات اليدوية والحرفية لنوادي الفتاه والمرأة بالمحافظة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عضوات نادى الفتاة والمرأة شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها ( تحف وأنتيكات من الفايبر جلاس – بوسترات كروشية – مصنوعات من الخرز– ميداليات من السيراميك – شنط من الجلد الطبيعي – كمامات كروشية – مشغولات خيامية –حامل كروشية وباسكت بخيط الكليم – مصنوعات من الجوخ -إكسسوارات وأعمال رسم على الزجاج - طباعة على القماش - زهور - التريكو والمنتجات البيئية).

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية بالإضافة إلى تقديم كافه أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده لها للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافه الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار اوقات الفراغ وصولا الي الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

المنتجات

المشغولات اليدوية

منتجات الحرف اليدوية بالشرقية

المشغولات اليدوية

المنتجات اليدوية

المشغولات اليدوية