ننشر أسماء المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالبراءة والمشدد بأحداث ماسبيرو

كتب إيهاب المهندس

ينشر اليوم السابع، أسماء المتهمين الصادر بالحكم ضدهم بالمشدد و البراءة من الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

والمتهم الصادر بحقه حكما بالمشدد 15 عاما هو المتهم إبراهيم عزمى ، والمتهمان الصادر ضدهم حكما بالمشدد 10 سنوات وهما محمد سعيد ومحمد عزمى، والمتهمون الثلاثة الصادر بحقهم حكما بالبراءة وهم معتز مجدي واحمد يحيي و محمد وحيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا، وعقب القبض عليهم قام دفاع المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى، الصادر ضدهم، وخلال جلسات المرافعة طالب دفاع المتهمين ببراءته من التهم الموجه إليها وانتفاء صلتها بالواقعة.

ويوجد 3 متهمين، قاموا بعمل إعادة إجراءات على الأحكام الصادرة ضدهم غيابيا، ويوجد متهمين تم قبول الطعن من محكمة النقض، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وحددت محكمة الاستئناف محاكمتهم أمام الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

ومن ضمن التهم التى تواجه المتهمون تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد، طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للسجن المؤبد.