نقابة أطباء الدقهلية تعلن وفاة الشهيد رقم 38 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الدقهلية شريف الديب

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الشهيد رقم 38 فى صفوف الفريق الطبى بمحافظة الدقهلية، الدكتور حسن جابر استشارى الأطفال ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى شربين المركزى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وصرح الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية لـ"اليوم السابع"، أن الشهيد قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا منذ فترة، وتم وضعه داخل مستشفى العزل بشربين، وبعد أن تدهورت حالته الصحية، تم نقلة اليوم إلى العزل بمستشفى المنصورة الجامعى ولكنه توفى على الفور متأثرا بإصابته.

وقد طلب نقيب الأطباء بالدقهلية، اتخاذ الأطباء الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، بعد أن بدأت الموجة الثانية للفيروس مرة أخرى، وهو ما سوف يتسبب فى اصابات أكثر.

يذكر بأن توفى الدكتور أيمن رمضان أخصائى الأشعة بمستشفى السنبلاوين العام، الشهيد رقم 37 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ عدة أيام بعد اسبوع من الاصابة بالفيروس.