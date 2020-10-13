اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:06 ص
خالد صلاح
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ناجورونو قرة باغ يعلن مقتل 17 جنديا آخر فى الصراع مع أذربيجان

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:12 ص
ناجورونو قرة باغ يعلن مقتل 17 جنديا آخر فى الصراع مع أذربيجان صراع أرمينيا وأذربيجان - صورة أرشيفية
رويترز

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين من الأرمن في إقليم ناجورنو قرة باغ قولهم إن 17 جنديا آخر قُتلوا في الصراع مع أذربيجان ليرتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم إلى 542 منذ نشوب القتال في 27 سبتمبر.

ووصل الصراع بين الجانبين إلى أسوأ مستوياته منذ تسعينيات القرن الماضي عندما سقط نحو 30 ألف قتيل.

وكان قد قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل حواره مع إلهام علييف رئيس أذربيجان بشأن الصراع الدائر في ناجورنو قرة باغ .

 
 

ناجورونو قرة باغ

اذربيجان

ارمينيا

إقليم ناجورنو قرة باغ

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