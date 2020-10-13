ناجورونو قرة باغ يعلن مقتل 17 جنديا آخر فى الصراع مع أذربيجان

رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين من الأرمن في إقليم ناجورنو قرة باغ قولهم إن 17 جنديا آخر قُتلوا في الصراع مع أذربيجان ليرتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم إلى 542 منذ نشوب القتال في 27 سبتمبر.

ووصل الصراع بين الجانبين إلى أسوأ مستوياته منذ تسعينيات القرن الماضي عندما سقط نحو 30 ألف قتيل.

وكان قد قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل حواره مع إلهام علييف رئيس أذربيجان بشأن الصراع الدائر في ناجورنو قرة باغ .