نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يرأس اجتماع اللجنة العليا لترتيبات السلام

وكالات

رأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماع اللجنة العليا لترتيبات السلام، اليوم، الثلاثاء، بالقصر الجمهورى، وذلك بحضور عضوى مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا و محمد حسن التعايشى، ووزراء الدفاع، وشؤون مجلس الوزراء والمالية والحكم الاتحادي والبروفيسور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام ومدير عام قوات الشرطة ومدير عام جهاز المخابرات العامة وممثلين للقوات المسلحة والدعم السريع.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير الدفاع اللواء (م) يس إبراهيم يس فى تصريح صحفى، أن الإجتماع إطمأن على ترتيبات إستقبال وفود السلام من حيث الإيواء، وتوفير وسائل الحركة، كما أمن على تشكيل لجان فرعية للإشراف والمتابعة لتنفيذ الإتفاقية.

وأضاف يس أن الإجتماع أكد أهمية تضافر الجهود وتذليل كافة العقبات وتقديم العون اللازم لترتيبات السلام وتنفيذ الإتفاق بالصورة المطلوبة.