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خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 11 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع الإجمالى إلى 7565

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:33 م
موريتانيا تسجل 11 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع الإجمالى إلى 7565 كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة أنه وبعد إجراء 87 فحصًا تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس وتم تسجيل 4 حالات شفاء.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات المؤكدة وصل إلى 7565 حالة، منها 7301 حالة شفاء، و163 وفاة.


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