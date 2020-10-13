مكالمة جديدة لـ"عنتيل الجيزة" تكشف اتفاقه مع سيدة على قضاء 3 دقائق بـ200 جنيه

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد إسماعيل

كشفت مكالمة صوتية جديدة للجزار الشهير بـ" عنتيل الجيزة"، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة بقصد ابتزازهن، جمعته مع إحدى السيدات، عن اتفاقه معها على قضاء بعض الوقت مع مجموعة من الأشخاص، مقابل الحصول على مبلغ 200 جنيه.

وخلال المكالمة اتفق معها على توصيلها للمكان وكان يتحدث معها بصيغة المذكر لعدم فضح أمره مع من يجلسون بجواره، وطالبها بالتكتم على الأمر، وأن الجلسة لن تتعدى 3 دقائق فقط.

وجدد قاضى المعارضات بالجيزة، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 4 سيدات تم الكشف عن هويتهن، ظهرن فى مقاطع الفيديو بصحبة المتهم.

وخلال التحقيقات لم توجه للمتهم تهمة الزنا، حيث أنه حتى الآن، لم تتلقى مديرية أمن الجيزة، أى بلاغات من أزواج السيدات الاتى ظهرن فى مقاطع الفيديو المخلة، بصحبة المتهم، ويواجه المتهم تهمة الاعتداء على المبادىء والقيم الأسرية فى المجتمع، وتصوير عشيقاته وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، لعرضه على لجنة من خبراء الهيئة الوطنية للإعلام، لتفريغ محتوياته، وإعداد تقرير بمقاطع الفيديو والمكالمات الصوتية المسجلة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، أن المتهم صور عددا من عشيقاته فى أوضاع مخلة بعلمهن، إلا أن العدد الأكبر منهن تم التقاط مقاطع فيديو لهن دون علمهن بدافع ابتزازهن، وإجبارهن على الخضوع له، والاستجابة لمتطلباته.

وتبين أن المتهم أجرى مكالمات صوتية بهاتفه المحمول بعدد من السيدات للتعرف عليهن، ومحاولة إقامة علاقة عاطفية معهن، وحاول ابتزاز إحدى السيدات خلال مكالمة هاتفية معها، بمكالمة سابقة أجريت مع شخص آخر، وهددها خلال المكالمة وتوعدها بالانتقام، لرفضها الاستجابة لها، وطلبها عدم اتصاله بها مرة أخرى.

وتوصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى هوية السيدات اللاتى ظهرن بمقاطع الفيديو التى سجلها المتهم بهاتفه المحمول ، كما ذكر شهود عيان، أن عدد من السيدات طلقهن أزواجهن بعد تسريب مقاطع فيديو مخلة لهن بصحبة المتهم.

وذكر شهود عيان أن المتهم تم الكشف عن فضائحه بعدما أجرى اتصالا بربة منزل متزوجة، وحاول التعرف عليها، وإقامة علاقة عاطفية معها، إلا أن زوج السيدة علم بالأمر، فطلب منها استدراجه إلى شقته، وأعد له كمينا بصحبة أفراد أسرته، واعتدوا عليه بالضرب، وحصلوا على هاتفه المحمول، وبفحصه عثروا على مقاطع الفيديو الجنسية الخاصة به، وبعد تلقينه علقة ساخنة، تدخل عدد من أفراد أسرته، واتفقوا على عقد جلسة عرفية، انتهت إلى ترك المتهم القرية التي يقيم بها ومغادرتها، إلا أن المتهم رفض الاستجابة ومغادرة القرية، وخلال تلك الفترة تسربت مقاطع الفيديو الخاصة بالمتهم، وتم القبض عليه عقب ذلك من جانب رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

وفحص رجال المباحث الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وتم العثور على عدد كبير من مقاطع الفيديو، والمكالمات المسجلة التي تجمعه بعشيقاته، من بينها مقاطع فيديو وصور التقطها المتهم لعدد منهن بعلمهن.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم أقام علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وصورهن دون علمهن بدافع الابتزاز، وإجبارهن على الخضوع له، وتكرار ممارسة العلاقة معهن مرة أخرى، إلا أن تسريب مقاطع الفيديو من هاتفه المحمول أدى إلى كشف أمره.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يعمل جزارا، ومتزوج ولديه أطفال، اعتاد إقامة علاقات جنسية مع سيدات، بعضهن متزوجات، بعد الإيقاع بهن عقب إقامة علاقات عاطفية، وعدد اخر من السيدات اللاتى أقام علاقة معهن ووافقن على ممارسة الرذيلة معه مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم كان ينتهز فرصة انشغال السيدة التى يمارس الرذيلة معها، ويصورها بهاتفه المحمول دون علمها، حتى يتمكن من ابتزازاها وتهديدها بمقاطع الفيديو المخلة، ويجبرها على ممارسة الرذيلة معه مرة أخرى، كما كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم كان يلتقى بالسيدات بإحدى الشقق، ويقيم علاقة معهن بغرفة خالية من الأثاث، سوى مرتبة أسفنجية بأرضية الغرفة.

وتحفظ رجال المباحث على الهاتف المحمول الخاص بعنتيل الجيزة، وتبين احتوائه على ما يقرب من 58 مقطع فيديو جنسى له، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى تم تحميلها من شبكة الإنترنت، وتم التوصل من خلال فحص مقاطع الفيديو إلى هوية عدد من السيدات ظهرن معه، فى أوضاع مخلة، وتم إخطار النيابة تمهيدا للتحقيق معهن إذا استدعت التحقيقات ذلك، وعقب استجواب المتهم، تم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.