وكان قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر قد صرح أمس /الإثنين/ بأنه يجب على حركة "طالبان" أن توقف عملياتها الهجومية في إقليم "هلمند" على الفور، مشددا على أن أعمال العنف التي تقوم بها الحركة تقوض محادثات السلام الأفغانية الجارية.