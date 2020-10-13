لقى 23 من عناصر حركة "طالبان" حتفهم، وأصيب 6 آخرون في هجوم للقوات الأفغانية، مدعومة من القوات الجوية، في مدينة "لاشقر جاه" بإقليم "هلمند" الواقع جنوب البلاد، ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن مسئولين محليين القول: إن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن، مضيفين أن قوات الأمن أقامت خمس نقاط تفتيش جديدة في منطقة "ناد علي" عقب الهجمات التي شنتها عناصر تابعة لحركة "طالبان" قبل ثلاثة أيام.
وكان قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر قد صرح أمس /الإثنين/ بأنه يجب على حركة "طالبان" أن توقف عملياتها الهجومية في إقليم "هلمند" على الفور، مشددا على أن أعمال العنف التي تقوم بها الحركة تقوض محادثات السلام الأفغانية الجارية.
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