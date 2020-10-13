كابول (أ ش أ)

لقى 23 من عناصر حركة "طالبان" حتفهم، وأصيب 6 آخرون في هجوم للقوات الأفغانية، مدعومة من القوات الجوية، في مدينة "لاشقر جاه" بإقليم "هلمند" الواقع جنوب البلاد، ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن مسئولين محليين القول: إن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن، مضيفين أن قوات الأمن أقامت خمس نقاط تفتيش جديدة في منطقة "ناد علي" عقب الهجمات التي شنتها عناصر تابعة لحركة "طالبان" قبل ثلاثة أيام.