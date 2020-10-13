اليوم السابع
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خالد صلاح
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معدل التضخم فى السودان يتجاوز 212%

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:30 م
معدل التضخم فى السودان يتجاوز 212% رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك
أ ش أ

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تخطى معدل التضخم في السودان 212 % لشهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 167 % لشهر أغسطس الماضي.
وعزا الجهاز المركزي للاحصاء في السودان - في بيان اليوم الثلاثاء - الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض المجموعات الفرعية لمجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز، الحبوب، اللبن، البيض، الزيوت، الدهون، البقوليات، الخضر والسكر، كما ارتفعت أسعار مجموعتي النقل والصحة.
وذكر الجهاز المركزي للاحصاء بالسودان، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر سبتمبر بلغ 176.29٪ مقابل 151.20٪ لشهر أغسطس الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية 241.09 ٪ لشهر سبتمبر مقابل 178.67 ٪ في اغسطس الماضي.


السودان

التضخم فى السودان

نسبة التضخم بالسودان

الجهاز المركزي للاحصاء في السودان

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