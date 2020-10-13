اليوم السابع
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مصر للطيران تنقل الرحلات بمطار برلين إلى مبنى الركاب 1 نوفمبر المقبل

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:21 م
مصر للطيران تنقل الرحلات بمطار برلين إلى مبنى الركاب 1 نوفمبر المقبل مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية عن أنه اعتبارًا من الأول من نوفمبر ‪ المقبل تقرر نقل إقلاع ووصول رحلاتها بمطار برلين الدولى إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1 بدلًا من مبنى الركاب رقم 5 .
 
وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 5 رحلات أسبوعية من مطار القاهرة الدولى إلى مطار برلين فى العاصمة الألمانية.
 
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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مصر للطيران

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