مستشار الرئيس للشئون الصحية: ليس لدينا ملاريا فى مصر ونكافح المرض بدول أخرى

كتب على عبد الرحمن تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، من بين أهداف الدولة تقليل الكثافة السكانية، كما نسعى لتحسين خصائص السكان وتحسين معيشتهم.

جاء ذلك خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتى تناقش القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونحو 60 إماما وواعظة.

وأضاف تاج الدين: "ليس لدينا فى مصر ملاريا بالعكس نكافح الملاريا فى دول أخرى، ولدينا حملات كثيرة لنسيطر على الضغط والسكر والأمراض المزمنة".

ومن جانبه قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، إنه من المتوقع فى 2030 زيادة السكان من 117 مليون إلى 120 مليون، وفى 2050 متوقع من 145 مليون إلى 180 مليون.

وأضاف توفيق:"لا توجد دولة تستطيع مواردها استيعاب ذلك، فى الستينيات كان نصيب الفرد من المياه 1800 متر مكعب، وذلك على سبيل المثال.