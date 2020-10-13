محافظ دمياط تتابع أعمال إحلال وتجديد خط المياه بترعة الشرقاوية

دمياط معتز الشربينى

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى الجولة التى أجرتها اليوم الثلاثاء، إلى طريق الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، وذلك لمتابعة الأعمال التى تجريها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإحلال وتجديد خط المياه بالمنطقة وتغيير المواسير الخاصة بالخط نظرًا لتهالكها حيث لم تستبدل منذ قرابة المائة عام.

كما وجهت المحافظ تعليماتها بإتمام أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه وفقاً لأعلى المواصفات واستبدال الخط الحالى اسبستوتس 6 بوصة بخط PVC 12 بوصة بطول 1.200 كم، وهو ذلك فى أسرع وقت ممكن قبل البدء في أعمال التطوير التى تُجرى بالقطاعات الأولية من الطريق بدءًا من قرية الشعراء.

جانب من أعمال الحفر