محافظ الغربية يفرض 15 ألف جنيه على المرشحين كرسوم للدعاية الانتخابية

الغربية - عادل ضرة

أصدر محافظ الغربية القرار رقم 1201 لسنه 2020 بتحصيل 15 ألف جنيه من المرشحين لمجلس النواب بدوائر المحافظة كرسوم مقابل تحصيل دعاية انتخابية وتسدد بالمركز التابع له لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة.

وجاء فى نص القرار بعد الاطلاع على قانو نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الإعلانات رقم 66لسنة 1956 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 140لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق، وعلى القانون رقم 84لسنة 68 بشأن الطرق العامة ولائحته التنفيذية، وعلى أسس ومعايير التنسيق الحضارى للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للتخطيط والتنمية العمرانية.

فقد تقرر تكليف رؤساء المدن والأحياء أثناء فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، احترام المظهر العام للطرق والشوارع، عدم وضع ملصقات دعائية على الحوائط وأعمدة الإنارة، وعدم استخدام الجزر الوسطى أو وضع لافتات انتخابية بها.

كما قرر عدم حفر طبقة الأسفلت أثناء تثبيت الأعمدة الخشية، وتحصيل مقابل دعاية انتخابية من كافة المرشحين بنطاق الاختصاص مبلغ 15ألف جنيه تسدد بالمركز التابع له لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة.

كما شدد المحافظ على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.