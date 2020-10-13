محافظ الدقهلية يكشف كواليس إقالة مسؤولين بالتعليم فى "دكرنس" بسبب الإهمال

ماجد تمراز

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه أقال إثنين من المسؤولين بالتعليم بالمحافظة، من بينهم مديرة مدرسة عمر مكرم، بسبب الإهمال الكبير الذي قام برصده داخل المدرسة خلال إحدى جولاته الميدانية، مشيرا إلى أنه تم تحويل فصل "كي جي" إلى مكتب لمدير المدرسة وهو أمر غير مقبول.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "المفروض يكون في ساعة في كل فصل علشان الطالب يعرف الوقت وقيمته، الكارثي بقى أنك لما تدخل المدرسة تلاقي أن الساعة في مدخل المدرسة وواقفة عند واحدة ونص، ورصدنا حاجات تانية كتير وبناء عليه أخدنا قرارات الإقالة".

وقال: "إحنا بنفاجئ الناس في أماكن تواجدها، وبننزل في وقت مبكر جدا نشوف كل خدمة بتتقدم للمواطنين، ومش بنعتمد على التقارير اللي بتتقدم بس أو أننا نسمع من حد، نحب نشوف الحاجة على طبيعتها".