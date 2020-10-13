محافظ الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية بمحور المحمودية لتنفيذ مناطق عبور آمنة

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم ، بجولة تفقدية مكبرة بطول محور المحمودية المروري الجديد ، وأشارت محافظة الاسكندرية ان ذلك استجابة لشكاوى المواطنين ، للبدء الفوري فى تنفيذ مناطق عبور آمنة لعبور المشاة ، خاصة أمام المناطق ذات الكثافات السكانية العالية ، وأماكن مجمعات المدارس عقب ذلك تواجد المحافظ داخل منطقة عزبة المطار للاستماع لشكاوى المواطنين بها .

وأكد المحافظ للمواطنين أن زيارة اليوم جاءت استجابة للشكاوى الخاصة بعبور المواطنين بمحور المحمودية المروري وهو طريق ذو سرعات عالية ، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع القادم ، موضحا أنه سيتم البدء في تنفيذ ١٠ مناطق عبور آمنة لإجبار السيارات على التهدئة ، فضلا عن وضع علامات مرور إرشادية مضيئة بألوان فسفورية واضحة ، وذلك لحين عمل مصاعد بكافة كباري عبور المشاه بطول المحور ، ليتم منع العبور نهائيا بالطريق عقب الانتهاء منها .