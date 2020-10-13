اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية بمحور المحمودية لتنفيذ مناطق عبور آمنة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:22 م
محافظ الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية بمحور المحمودية لتنفيذ مناطق عبور آمنة جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم ، بجولة تفقدية مكبرة بطول محور المحمودية المروري الجديد ، وأشارت محافظة الاسكندرية ان ذلك استجابة لشكاوى المواطنين ، للبدء الفوري فى تنفيذ مناطق عبور  آمنة لعبور المشاة ، خاصة أمام المناطق ذات الكثافات السكانية العالية ، وأماكن مجمعات المدارس عقب ذلك تواجد المحافظ داخل منطقة عزبة المطار للاستماع لشكاوى المواطنين بها .

وأكد المحافظ للمواطنين أن زيارة اليوم جاءت استجابة للشكاوى الخاصة بعبور المواطنين بمحور المحمودية المروري وهو طريق ذو سرعات عالية ، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع القادم ، موضحا أنه سيتم البدء في تنفيذ ١٠ مناطق عبور آمنة لإجبار السيارات على التهدئة ، فضلا عن وضع علامات مرور إرشادية مضيئة بألوان فسفورية واضحة ، وذلك لحين عمل مصاعد بكافة كباري عبور المشاه بطول المحور ، ليتم منع العبور نهائيا بالطريق عقب الانتهاء منها .

 


الاسكندرية

محور المحمودية

محافظ الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عروس البحر المتوسط على رأس خريطة إنجازات الرئيس السيسى.. إنشاء مدن بشاير الخير 1و2و3 ومشروع محور المحمودية بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. وتطهير وتعميق المجرى المائى لبحيرة مريوط

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:47 م

تحدى إنجازات الرئيس فى 3 دقايق.. إنشاء مدن بشاير الخير 1و2و3 لتوفير 15 ألف وحدة سكنية جديدة بالإسكندرية.. تنفيذ مشروع محور المحمودية بـ5.5 مليار جنيه.. تطهير وتعميق المجرى المائى لبحيرة مريوط لأول مرة.. صور

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:14 م

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد مصطفى أحمد بمحور المحمودية بالإسكندرية.. صور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:13 م

انطلاق سباقات الدراجات بالمحافظات احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.. انطلاق الماراثون من محور المحمودية بالإسكندرية.. رفع أعلام مصر وبث أغانى وطنية بالبحيرة.. وتكريم الفائزين بمبالغ مالية وشهادات تقدير

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 11:40 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة