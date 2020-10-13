محافظة البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد

البحيرة – ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار المرور الدورى على المدارس للوقوف على مدى استعدادها، ومتابعة تنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من نوافذ ودورات مياه وكهرباء وأسوار وبوابات والتأكد من جاهزية المبانى الجديدة للعام الدراسى الجديد من انتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة.

كما شدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم، التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب مع التأكيد على أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل، وإزالة أى إشغالات بجوار المدارس خاصة بجوار بوابات الدخول والخروج للتلاميذ، والتأكد من عدم تواجد صناديق القمامة بجوار أسوار المدارس ونطاقها.

وشدد أيضًا على ضرورة مراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة وتغطية أى أسلاك مكشوفة وكذا بالوعات الصرف، وتوفير أغطية مناسبة ثابتة لها على مستوى سطح الأرض، وضرورة التواجد الميدانى من رؤساء المدن ومديرى الإدارات التعليمية والزائرات الصحيات بالمدارس مع بداية العام الدراسى، والتنسيق مع مديرية الصحة لعمل جدول رش محيط المدارس لمكافحة الحشرات الطائرة المختلفة.

وأشار إلى ضرورة الإلتزام بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الانضباط الإدارى بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية، والالتزام بتوزيع الكتاب المدرسى على الطلاب منذ اللحظة الأولى لبداية الدراسة، والمتابعة المستمرة لأماكن تداول الأغذية بالمدارس من خلال حملات للطب البيطرى والتموين والصحة لالتفتيش الدورى على الأغذية المعروضة بها للتأكد من صلاحيتها والشهادات الصحية للعاملين بها وتاريخ صلاحية المعروضات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ولفت إلى أهمية مراجعة أسوار المدارس والتأكد من سلامة الأبواب والشبابيك والتخت والزجاج وإعداد خطة إخلاء أمنه بكل مدرسة لمواجهه أى ظروف طارئة، والتأكد من توصيل خدمة الإنترنت بجميع المدارس لمواكبة النظام التعليمى الجديد.

وذلك فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة لإستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021 والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتذليل المعوقات التى قد تواجه العملية التعليمية.



فصل



محافظ البحيره