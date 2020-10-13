مايك بومبيو يدعو أذربيجان وأرمينيا لتنفيذ التزامهما بوقف إطلاق النيران

ريهام عبد الله

وجه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، الدعوة إلى أذربيجان وأرمينيا، لتنفيذ التزاماتهما بوقف إطلاق النار على النحو المتفق عليه ووقف استهداف المناطق المدنية.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تدعو الولايات المتحدة أذربيجان وأرمينيا إلى تنفيذ التزاماتهما بوقف إطلاق النار على النحو المتفق عليه ووقف استهداف المناطق المدنية، مثل جانيا وستيباناكيرت، إننا نشجب الخسائر فى الأرواح ونظل ملتزمين بالتسوية السلمية".



مايك بومبيو

ومن جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، الفاتيكان، لأن يكون "جديا" في التعامل مع الاضطهاد الدينى في الصين، وذلك في أعقاب زيارة لم يلتقيه خلالها البابا فرنسيس.

ونقلت قناة فرانس 24 أن بومبيو، وناقد شرس للصين، أقام مقارنة ضمنية خلال حوار إذاعي بين فرنسيس ويوحنا بولس الثانى، وكان هذا الأخير يلقى تقديرا واسعا فى أوساط الكاثوليك المحافظين الذين يتودد لهم الرئيس دونالد ترامب قبيل اقتراع 3 نوفمبر.

وقال وزير الخارجية الأمريكى للمذيع المحافظ هاج هيويت إن "يوحنا بولس الثاني لعب دورا مهما في عكس اتجاه المدّ وبناء الحرية في أوروبا وتدمير الاتحاد السوفياتى، و(تحقيق) حرية الشعوب التى كان الاتحاد السوفياتي يقمعها".، وأضاف "نحتاج اليوم نفس الشاهد الأخلاقي".

وتابع "إنهم قوة كبيرة من أجل الخير في العالم ونحتاجهم أن يتحدثوا عن ذلك بطريقة جدية ومدروسة ومتسقة مع المعتقدات التي أعلم أنهم متمسكون بها بشدة".

وزار بومبيو روما الأسبوع الماضى لكنه لم يلتق البابا فرنسيس، وقال الفاتيكان ،إن الحبر الأعظم يتجنب اللقاءات مع المسؤولين الأجانب خلال فترات الحملات الانتخابية.

وقال مسؤولون من الفاتيكان إنهم تفاجأوا من النقد العلنى الذى وجهه لهم بومبيو لانفتاحهم على الصين بقيادة البابا فرنسيس.