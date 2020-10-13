كيف استعدت محافظة أسوان لانطلاق العام الدراسى الجديد؟ × 11 معلومة

أسوان - صلاح المسن

تواصل الأجهزة التنفيذية داخل نطاق محافظة أسوان جهودها استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد 2020/2021.

اليوم السابع يقدم تفاصيل جهود محافظة أسوان استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد فى 11 معلومة

أولا :أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرى التعليم ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على مختلف مدارس المحافظة

ثانيا :قيام الأتوبيس الطائر التابع للمحافظ بزيارات مفاجئة للمدارس بهدف التأكد من جاهزيتها واستقرار العملية التعليمية

ثالثا: تشمل خطة المتابعة الميدانية الاطمئنان على إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة سواء من التعقيم والتطهير للفصول وقاعات الأنشطة

رابعا : توفير جهاز الكشف الحرارى وارتداء الكمامات للمعلمين والعاملين

خامسا: تحقيق التباعد المطلوب داخل الفصول بحيث لايزيد عدد الطلاب عن 20 طالب بكل فصل

سادسا : زائرة صحية وغرفة للعزل

سابعا :رفع كفاءة دورات المياه العمومية

ثامنا: الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة سلامة المبانى والأسوار وغرف التعليم من بعد

تاسعا: تحقيق التوزيع المطلوب للمعلمين لسد العجز

عاشرا: وضع جدول لفصول التقوية والإعلان عنها

حادى عشر: الإسراع بتسليم الكتب المدرسية