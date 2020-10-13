كيف استعدت محافظة أسوان لانطلاق العام الدراسى الجديد؟ × 11 معلومة

تواصل الأجهزة التنفيذية داخل نطاق محافظة أسوان جهودها استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد 2020/2021.
اليوم السابع يقدم تفاصيل جهود محافظة أسوان استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد فى 11 معلومة
أولا :أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرى التعليم ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على مختلف مدارس المحافظة
ثانيا :قيام الأتوبيس الطائر التابع للمحافظ بزيارات مفاجئة للمدارس بهدف التأكد من جاهزيتها واستقرار العملية التعليمية
ثالثا: تشمل خطة المتابعة الميدانية الاطمئنان على إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة سواء من التعقيم والتطهير للفصول وقاعات الأنشطة
رابعا : توفير جهاز الكشف الحرارى وارتداء الكمامات للمعلمين والعاملين
خامسا: تحقيق التباعد المطلوب داخل الفصول بحيث لايزيد عدد الطلاب عن 20 طالب بكل فصل
سادسا : زائرة صحية وغرفة للعزل
سابعا :رفع كفاءة دورات المياه العمومية
ثامنا: الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة سلامة المبانى والأسوار وغرف التعليم من بعد
تاسعا: تحقيق التوزيع المطلوب للمعلمين لسد العجز
عاشرا: وضع جدول لفصول التقوية والإعلان عنها
حادى عشر: الإسراع بتسليم الكتب المدرسية
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