اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:50 ص
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كيف استعدت محافظة أسوان لانطلاق العام الدراسى الجديد؟ × 11 معلومة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:00 ص
كيف استعدت محافظة أسوان لانطلاق العام الدراسى الجديد؟ × 11 معلومة محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن

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تواصل الأجهزة التنفيذية داخل نطاق محافظة أسوان جهودها استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد 2020/2021.

اليوم السابع يقدم تفاصيل جهود محافظة أسوان استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد فى 11 معلومة

 أولا :أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمديرى التعليم ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على مختلف مدارس المحافظة

 ثانيا :قيام الأتوبيس الطائر التابع للمحافظ بزيارات مفاجئة للمدارس بهدف التأكد من جاهزيتها واستقرار العملية التعليمية

 ثالثا: تشمل خطة المتابعة الميدانية الاطمئنان على إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة سواء من التعقيم والتطهير للفصول وقاعات الأنشطة

 رابعا : توفير جهاز الكشف الحرارى وارتداء الكمامات للمعلمين والعاملين

 خامسا: تحقيق التباعد المطلوب داخل الفصول بحيث لايزيد عدد الطلاب عن 20 طالب بكل فصل

 سادسا : زائرة صحية وغرفة للعزل

سابعا :رفع كفاءة دورات المياه العمومية

ثامنا: الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة سلامة المبانى والأسوار وغرف التعليم من بعد

تاسعا: تحقيق التوزيع المطلوب للمعلمين لسد العجز

عاشرا: وضع جدول لفصول التقوية والإعلان عنها

حادى عشر: الإسراع بتسليم الكتب المدرسية


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