كوريا الجنوبية تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

صرح مركز قيادة الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المصابين بكوفيد-19 ارتفع الى 24,805 بزيادة 102 حالة إصابة جديدة، اعتمادًا على البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس.

ومن بين الـ102 حالة من الإصابات الجديدة، 69 حالة لانتقال العدوى محليًّا، و33 حالة وافدة من القادمين من الخارج، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد المصابين الجدد إلى عتبة المائة مرة أخرى بعد 6 أيام.

ويمثل الرقم زيادة بـ4 حالات مقارنة مع اليوم السابق (98 حالة)، حيث شهد زيادة كبيرة من الحالات الواردة من الخارج .

وظل المعدل اليومي للمصابين الجدد تحت المائة منذ يوم 8 أكتوبر لليوم الخامس على التوالي، غير أن العدد اليومي اقترب من المائة مسجلا 98 حالة يوم أمس، وهو اليوم الأول الذي يتم فيه تخفيف مستوى التباعد الاجتماعي من المستوى الثاني إلى الأول، كما تجاوز العدد حدود 100 حالة اليوم الثلاثاء.

وسبق أن ارتفع عدد الإصابات اليومي إلى 441 حالة في منتصف شهر أغسطس، ثم انخفض إلى حدود 100 في يوم 19 من الشهر، ثم بقي العدد تحت عتبة 100 حالة، غير أنه ارتفع مرة أخرى إلى أكثر من 100 حالة.