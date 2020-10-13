كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج تحتفل باستقبال طلابها الجدد.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج حفل استقبال الطلاب الجدد الذى نظمته كلية الطب البشرى، بحضور الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور صلاح رشدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونخبة من رؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفى بداية كلمته رحب الدكتور أحمد عزيز بالطلاب الجدد، ووجه لهم التهنئة لتفوقهم والتحاقهم بالكلية وأيضًا لأولياء الامور الذين كافحوا من أجل هذا اليوم، وقال إن كلية الطب البشرى بسوهاج من الكليات العريقة التى تتميز بمكانه علمية مرموقة، فهى تمتلك قوة بشرية على قدر عالى من التميز والكفاءة على المستوى الإقليمى والعالمي.

وقال "عزيز" إن كلية الطب تستقبل هذا العام 725 طالبا وطالبة سيطبق عليهم البرنامج التعليمى الجديد المكون من خمس سنوات وسنتين تدريب امتياز، مؤكدا على أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لنجاح العملية التعليمية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على صحة ابنائها الطلاب وجميع منسوبيها.

وقال الدكتور حسان النعمانى أن مهنة الطب تعتبر من أقدم وأسمى المهن التى عرفتها البشرية، فيجب على طالب كلية الطب أن يتحلى بالعلم والعمل والاخلاق، فمهنة الطب فى المقام الاول هى مهنة انسانية تسعى فى المقام الاول إلى الحفاظ على حياة الانسان.

كما وجه "النعماني" شكره لإدارة الجامعة وجميع منسوبى الكلية لتكاتفهم من أجل نجاح الكلية فى الحصول على تحديد الاعتماد الأكاديمى، مؤكدًا على أنه يتم بذل كل الجهد لتوفير أحدث وأرقى نظم التعليم الطبى مواكبين قدر المستطاع التطور السريع واستراتيجيات التعلم على مستوى العالم.

كما رحب الدكتور صلاح رشدى فى كلمته بالطلاب الجدد، وأكد على ضرورة الالتزام والمشاركة فى الأنشطة الطلابية لتنمية المهارات واكتساب الخبرات، إلى جانب اهمية دعم التواصل الإلكترونى لتنفيذ الأنشطة التعليمية، متمنيًا لهم التفوق وتحقيق النجاح.

والجدير بالذكر أن حفل استقبال الطلاب تضمن عدد من الفقرات الفنية، وعرض الانشطة الطلابية التى تم تنفيذها العام الماضى، كما أشرف على تنفيذ هذا الحفل إدارة رعاية الشباب من خلال لجان اتحاد طلاب الكلية.