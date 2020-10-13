كاتب سعودى: جماعة الإخوان تنظيم خائن وعميل لكل القيم الوطنية

كتب محمد عبد المجيد

قال الكاتب الصحفى السعودى حمود أبو طالب، إنه من وقت إلى آخر تتكشف المزيد من الأوراق القذرة الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى، والدور المؤامراتى الذى يلعبه النظام الحاكم فى قطر منذ عام 2011 فى وقت الإعداد والتحضير لمشروع الفوضى فى الوطن العربى، واستهداف الدول الرئيسية المحورية، والتى كان أولها مصر، وأن الآن الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى، وأن تنظيم الإخوان الإرهابى هو تنظيم عميل لا يؤمن بوطن، فمنذ نشأته كان عميل للاستعمار.

وأكد الكاتب الصحفى السعودى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج "الحقيقة"، والذى تقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، على فضائية إكسترا نيوز، أن فكر تنظيم الإخوان هو فكر بدائى رجعى متخلف، وخائن وعميل لكل القيم الوطنية، وبالتالي لم نفاجئ عندما تتكشف الأوراق عن تعليمات أسواء من قبل، فهذه هي طبيعة تفكير التنظيم وتكوينه، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابى سيستمر فى تكذيب هذه الحقائق، ولكن لم تقوم له قائمة من جديد.

وأضاف أن المشروع الذى تبنته إدارة أوباما الأمريكية، لن يكون هناك تنظيم يتعاون معه فى تحقيق أهدافهم غير تنظيم الجماعة الإرهابية، مؤكدا أنه استحالة أي حزب مدنى سياسى من أي دولة عربية، أن يكون عميل ضد وطنه، فالأداة المناسبة والجاهزة للخيانة وإثارة الفوضى فى الوطن العربى لن يتبناه سوى تنظيم الإخوان المسلمين.