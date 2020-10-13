اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كاتب سعودى: جماعة الإخوان تنظيم خائن وعميل لكل القيم الوطنية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:59 م
كاتب سعودى: جماعة الإخوان تنظيم خائن وعميل لكل القيم الوطنية جانب من المداخلة الهاتفية
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الكاتب الصحفى السعودى حمود أبو طالب، إنه من وقت إلى آخر تتكشف المزيد من الأوراق القذرة الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى، والدور المؤامراتى الذى يلعبه النظام الحاكم فى قطر منذ عام 2011 فى وقت الإعداد والتحضير لمشروع الفوضى فى الوطن العربى، واستهداف الدول الرئيسية المحورية، والتى كان أولها مصر، وأن الآن الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى، وأن تنظيم الإخوان الإرهابى هو تنظيم عميل لا يؤمن بوطن، فمنذ نشأته كان عميل للاستعمار. 
 
وأكد الكاتب الصحفى السعودى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج "الحقيقة"، والذى تقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، على فضائية إكسترا نيوز، أن فكر تنظيم الإخوان هو فكر بدائى رجعى متخلف، وخائن وعميل لكل القيم الوطنية، وبالتالي لم نفاجئ عندما تتكشف الأوراق عن تعليمات أسواء من قبل، فهذه هي طبيعة تفكير التنظيم وتكوينه، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابى سيستمر فى تكذيب هذه الحقائق، ولكن لم تقوم له قائمة من جديد.
 
وأضاف أن المشروع الذى تبنته إدارة أوباما الأمريكية، لن يكون هناك تنظيم يتعاون معه فى تحقيق أهدافهم غير تنظيم الجماعة الإرهابية، مؤكدا أنه استحالة أي حزب مدنى سياسى من أي دولة عربية، أن يكون عميل ضد وطنه، فالأداة المناسبة والجاهزة للخيانة وإثارة الفوضى فى الوطن العربى لن يتبناه سوى تنظيم الإخوان المسلمين. 
 

الاخوان المسلمين

الجماعه الارهابيه

جماعه الاخوان

امريكا

الاخوان وتسريبات هيلاري كلينتون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار ترامب السابق لـ تليفزيون اليوم السابع: الإخوان مرحوا فى أروقة البيت الأبيض وقت أوباما

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:41 م

7 فضائح عن مرتزقة إعلام الإخوان بإسطنبول.. أبرزها أيمن نور يختلس ملايين الدولارات من الشرق

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:34 م

إرهاب الإخوان.. تقرير يكشف تحريض قنوات الإرهابية ضد الدولة.. شاشات المرتزقة تواصل مساعيها لنشر الفتنة وبث الأكاذيب ضد مصر .. التمويلات القطرية تقود الجماعة لشن حرب شائعات بهدف تشكيك المواطنين في الإنجازات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:23 م

إرهاب الإخوان.. تقرير يكشف تحريض قنوات الإرهابية ضد الدولة.. فيديو

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:46 م

الإخوان يروجون أكاذيت عن حذف أغنية أحمد السقا عن فلسطين.. وDMC تذيع الأغنية (فيديو)

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:52 م

إعلام الإخوان يعترف بمحاولة الجماعة أخونة مصر وفقا لتسريبات كلينتون.. صور

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:25 م

كيف استغل الإخوان الصحافة لتمرير أكاذيبهم؟ اعرف الحقيقة مع شريف عارف

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة