قطع مياه الشرب 4 ساعات عن السوق السياحى بأسوان يومى الأربعاء والخميس

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، عن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق السوق السياحى بمدينة أسوان، نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال ربط وصيانة، وذلك لمدة 4 ساعات على مدار يومى الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر الجارى.

وذكرت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، أنه في إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها محافظة أسوان لتنفيذ مشروع التطوير الشامل بميدان المحطة والسوق السياحى ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه بمنطقة السوق السياحى، وذلك في المسافة من بوابة ميدان المحطة وبطول 100 متر بدءاً من الساعة الثانية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة صباحاً وذلك على مدار يومى 14 و15 أكتوبر في المدة المحددة من أجل تنفيذ أعمال ربط شبكة الحريق على خط المياه الرئيسى (13 بوصة).

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شدد على حسن معاملة واستقبال المواطنين من أجل التخفيف عن معاناتهم وتلبية مطالبهم لأنه تقع فى سلم الأولويات للمهام الوظيفية لأى مسئول، وأيضًا فى بؤرة عمله المرتبط بخدمة المواطن الأسوانى والذى يرفع شكواه للواتس الخاص بالمحافظ بسبب عدم قيام المسئولين بدورهم على أكمل وجه.

جاء ذلك فى اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد برئاسته وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات والهيئات والشركات والذى شهد الموافقة على إطلاق اسم الشهيد خضرى السيد على المدرسة الابتدائية بنجع الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو وذلك تخليدًا لذكرى الشهيد الذى كان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأيضًا تكريم شريف حسين الصادق لجهوده المتميزة فى هيكلة إدارات الديوان العام.