قصف حوثى تتسبب فى مقتل مدنى وإصابة أخر فى تعز اليمنية

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل مدني وإصابة آخر بقصف مدفعى شنه الحوثيين على أحياء سكنية في مدينة تعز، جنوب غربى اليمن.

وبحسب العربية، قتل وأصيب ثلاثة آخرين بينهم شقيقه أيوب، بقذيفة لميليشيات الحوثيين سقطت على منزلهم في حى صالة شرق مدينة تعز.

وكثفت ميليشيا الحوثيين من قصفها على الأحياء السكنية موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتضرر العديد من المنازل ويتجاوز عدد القتلى المدنيين بتعز بسبب الحرب الحوثية 3800 قتيل مدنى، فيما يقدر عدد الجرحى ب 15755 شخص.