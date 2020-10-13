قرارات للقوى العاملة لحل أزمة عمال المؤسسة الثقافية العمالية.. تعرف عليها

كتب أسامة عبد الحميد

اجتمع محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، لبحث بعض القضايا العمالية، وفى مقدمتها المشاكل الخاصة بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة والآجلة فى هذا الشأن.



وأسفر الاجتماع عن قرارات هامة لحل أزمة عمال المؤسسة الثقافية والعمالية، هى:



- صرف مرتبات العاملين بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية قبل نهاية الأسبوع الحالى.

- إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية، وإضافة خبرات جديدة تواكب عمليات التطوير واستثمار الأصول.

- إقالة بعض قيادات الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية.

- النظر فى بيع أرض مقر الجامعة العمالية بالدراسة التى يملكها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- اتخاذ مبنى الأكاديمية الجديدة الطوب الرملى مدينة نصر مقرا رئيسيا للجامعة العمالية.

- الاستخدام الأمثل لجميع الأصول لتواكب عملية التطوير.

- تشكيل لجنة القوى العاملة، وجهاز التنظيم والإدارة، لتطوير اللوائح الداخلية بالمؤسسة العمالية.

- فصل الجامعة العمالية عن المؤسسة الثقافية من الناحية الإدارية.

- حصر لأصول المؤسسة بمستنداته وتحديد ما هو مملوك وما هو مؤجر.

- حصر للمديونيات تفصيلياً على الجامعة والمؤسسة لكل الجهات.

- إعداد كشف كامل ببيانات العاملين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، لعمل تقييم موضوعى لهم.