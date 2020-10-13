اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:37 م
خالد صلاح
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فيروس كورونا يؤجل معرض الخضر والفاكهة الدولى بألمانيا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:16 م
فيروس كورونا يؤجل معرض الخضر والفاكهة الدولى بألمانيا فيروس كورونا
برلين (أ ش أ)

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قررت هيئة المعارض ببرلين، تأجيل معرض الخضر والفاكهة الدولي (فروت لوجستك)، الذى كان يعقد فى شهر فبراير من كل عام، ليقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو من عام 2021؛ وذلك بسبب قيود جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وقالت كبيرة مديري المنتجات في المعرض مادلين ميسيريوس- في تصريح اليوم الثلاثاء - إن قرار التأجيل جاء بسبب تحديات وضغوط أزمة فيروس (كوفيد 19) .. متوقعة مشاركة عدد أكبر من المشترين بجميع أنحاء العالم عندما يتم تنظيم المعرض في شهر مايو من العام المقبل خاصة مع مشاركة 150 دولة بالمعرض مما يزيد من فرصة ممارسة الأعمال التجارية، لاسيما مع توفر العناصر الرقمية، بما في ذلك وظائف الاجتماعات ونقل برنامج المؤتمر.

 


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معرض الخضر والفاكهه

معرض الخضر والفاكهه بالمانيا

المانيا

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