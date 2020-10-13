اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:18 م
خالد صلاح
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فرنسا تسجل نحو 13 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:01 م
فرنسا تسجل نحو 13 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية الثلاثاء تسجيل 12 ألفًا و993 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 456 ألفًا و472 حالة.
وأوضحت الهيئة أن 117 شخصًا من المصابين بالفيروس ماتوا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفًا و942 حالة، حسب ما نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني.


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