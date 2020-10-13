غادة والى: نحتاج إلى تشريعات ونهج شامل لمكافحة الجرائم ضد البيئة

ريهام عبد الله

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، أن الجرائم ضد البيئة، خطيرة، قائلة:"لإيقاف هذا التهديد لكوكبنا وسبل العيش والأمن والتنمية، نحتاج إلى تشريعات كافية ونهج شامل عبر سلسلة العدالة الجنائية والتعاون الدولي".

وقالت والى في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، :"الجرائم ضد البيئة هي جرائم خطيرة، لإيقاف هذا التهديد لكوكبنا وسبل العيش والأمن والتنمية، نحتاج إلى تشريعات كافية ونهج شامل عبر سلسلة العدالة الجنائية والتعاون الدولي".



غادة والى