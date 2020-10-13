عمومية شركة باتا تعلن مساعيها لإنهاء النزاع مع الشركة العالمية

عقدت اليوم الجمعية العامة لشركة باتا، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

خلال الجمعية استعرض اللواء شكرى حماد رئيس شركة باتا المؤشرات المالية للشركة عن العام المال 2019-2020.

أوضح أن الشركة حققت مجمل ربح بلغ 10.2 مليون جنيه، مقابل 10.2 مليون جنيه عن العام المالى 2018-2019.

وأرجع شكرى حماد رئيس الشركة ما شهدته الشركة من خسارة إلى عدة أسباب منها جائحة كورونا التى أصابت المجتمع الدولى، مما أدى إلى خفض الطاقة الانتاجية بنسبة 40% حكهلال النصف الثانى من العام المالى الماضى .

وأشار إلى أن كورونا أدت إلى غلق عدد من الفروع وتقليل ساعات العمل، مما أدى لانخفاض المبيعات بنسبة 25% حيث تم تحقيق مبيعات بلغت 20.5 مليون جنيه وتحقيق صافى خسارة بلغت 2.1 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 321 ألف جنيه العام المالى قبل الماضى .

وأشار شكرى حماد، إلى أنه بدعم من الشركة القابضة فإننا نسعى إلى انهاء النزاع مع شركة باتا العالمية من خلال مكتب التسجيل التجارى فى جنيف، مع بحث آليات التعاون والحصول على الدعم الفنى واللوجستى من الشركة العالمية .