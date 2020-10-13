عمومية المحاريث والهندسة: الشركة تجاوزت أزمة كورونا بتنويع النشاط

كتب عبد الحليم سالم

عقدت اليوم الجمعية العامة العادية لشركة المحاريث والهندسة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد ميزانية العام المالى 2019-2020.

فى بداية الجمعية أكد المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة أن الشركة نجحت فى تجاوز الأثار السلبية لكورنا، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد، لافتا إلى نجاح الشركة فى رفع أرباحها من 12 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 إلى 14 مليون جنيه العام المالى 2019-2020، كما نجحت الشركة فى ذلك رغم انخفاض المبيعات بسب كورنا من 88 مليون جنيه إلى 77 مليون جنيه لكن تم تعويض ذلك بتنويع النشاط مع تحسن النشاط الصناعى فى العام الماضى بنسبة 60%.

أوضح أن الشركة حققت إيرادات نشاط بنحو 179 مليون جنيه مقارنة بـ127 مليون جنيه، وهو ما يشير لتحسن فى مختلف المؤشرات الاقتصادية نتيجة التعاقد مع عدد من الشركات على بيع وتوزيع منتجاتها المختلفة.

وقررت الجمعية العامة اعتماد القوائم المالية وتفويض رئيس القابضة لتحديد مكافأة مجلس الإدارة مع صرف العلاوة الدورية للعاملين وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يتوافق مع تعديلات قانون 203 لسنة 1991، الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة.

كما أوصت الجمعية العامة الشركة بمراعاة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول الشركة وتلافيها مستقبلا.