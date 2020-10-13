ظهور أول حالة إصابة بكورونا وانفلونزا الخنازير معا فى المكسيك تحير السلطات

كتبت فاطمة شوقى

أكد خوسيه لويس ألوميا، مدير قسم الأمراض الوبائية في وزارة الصحة المكسيكية، ظهور أول حالة لمريض يحمل سلالة جديدة من فيروس كورونا وفى الوقت نفسه مصاب بأنفلونزا الخنازير AH1N1.

وأشارت صحيفة "خورنادا" المكسيكية إلى أنه خلال المؤتمر المسائي الذي عقد فى القصر الوطنى بالمكسيك ، أوضح المسؤول العام أنها امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا ، وهي أيضًا "شخص يعاني من أمراض المناعة الذاتية ، مع تاريخ من السرطان والسمنة ، وكذلك أمراض الرئة المزمنة ".

وعن الحالة ، أوضح ألوميا أن الاعراض الأولى بدأت فى نهاية سبتمبر ، وتم نقلها إلى المعهد الوطنى للعلوم الطبية والتغذية سلفادور زبيران، وتم إجراء الاختبارات فى 2 و3 أكتوبر ، وكانت إيجابية لكورونا، وبدأ تحديد العلاج له.

وخرجت المرأة من المستشفى في 6 اكتوبر ، لكنها عادت بعد يومين مصابة بالحمى ، وتم إدخالها مرة أخرى بسببها. في هذه المرة الثانية كانت عندما أظهرت النتائج المعملية أن المرأة تحمل أيضًا AH1N1.

وأكد المدير ألوميا أنه سيتم تسجيل هذه الحالة والإبلاغ عنها في التقارير القادمة على الفور. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود كل من الأمراض والسجل الطبي الذي يصفها كشخص شديد الخطورة ، فإن المرأة مستقرة.

وفيما يتعلق بالتدابير الحكومية للوقاية من كورونا والقضاء عليه ولضمان تلقي المكسيك لقاح الفيروس ، دفعت الإدارة الفيدرالية أكثر من 180 مليون دولار أمريكي لتحصين 20 ٪ على الأقل من السكان ، وخاصة الأطباء والسكان الضعفاء.

وأشارت الصحيفة إلى ان عدد الحالات وصل فى المكسيك الى 81781 حالة وفاة و817503 حالة إصابة.