ضبط 59 قضية تموينية بينها استيلاء صاحب مخبز على 2 طن دقيق بسوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

وجهت إدارة مباجث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 59 قضية تموينية وتم ضبط "عبد الكريم ص ا ع" 38 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المنشأة لحيازته وتجميعه كميات من البطاقات التموينية المدعمة للتربح منها بطرق غير مشروعة، وتم ضبط "259" بطاقة وضبط "ضاحي ا خ م" 44 سنة صاحب مخبز ويقيم دائرة مركز جرجا لقيامه بالتصرف فـي "47" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء بإجمالى 2 طن و350 كيلو جرام تقريبا .

كما تم ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 7 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 7 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 7 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و"9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.