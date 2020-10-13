ضبط 3 أطنان كبدة ولحوم فاسدة بمطعم للوجبات الجاهزة بشبرا الخيمة

القليوبية ــ إبراهيم سالم

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، 3 أطنان كبدة مستوردة "فاسدة"، فى أحد مطاعم الوجبات الجاهزة فى شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس التموين، يفيد شن حملة تموينية مكبرة، استهدفت مدينة شبرا الخيمة، وأسفرت عن ضبط 3٫05 طن "كبدة مستورده ومفروم لحوم".

وبالفحص تم الاشتباه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة فى مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بشبرا الخيمة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.