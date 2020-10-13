صور.. بيع هيكل عظمى لديناصور بـ3 مليون يورو فى مزاد بفرنسا

وكالة الأنباء الإسبانية - أفى

بيع هيكل عظمي لديناصور ألوصور طوله 10 أمتار وارتفاعه 3.5 مترا وعمره 145 مليون عاما، الثلاثاء مقابل ثلاثة مليون يورو بدار مزادات درو الفرنسية.



ويخص هذا الهيكل أنثى ديناصور يطلق عليها اسم (بيج سارة) بسبب أبعاده الضخمة، وكان قد عثر عليه بين نهاية 2016 ومطلع 2017 في ولاية ويومينج بالولايات المتحدة.



وقال المشرف على عملية البيع أليكساندر جيكيلو "إنه أحد الهياكل النموذجية من هذا النوع هائل الحكم من الديناصورات المسجلة في العالم حتى الآن"، في تصريحات أدلى بها لوكالة (إفي).



وعرض الهيكل بسعر 2.52 مليون يورو، لكن سعره ارتفع لثلاثة مليون يورو، وفقا لمتحدثة باسم صالة درو التي أوضحت أن المشتر كان "أجنبيا".



والألوصور ديناصورات كبيرة آكلة للحوم عاشت بشكل أساسي في أمريكا الشمالية خلال العصر الجوراسي المتأخر.



وكانت سرعة هذه الديناصورات إلى 55 كلم في الساعة وهو ما كان يسمح لها بالوصول إلى فرائسها بسهولة.



الألوصور



ديناصور من نوع الألوصور



ديناصور