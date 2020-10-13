وصرح "بوجيلو" بأنه بمجرد الحصول على نتائج المرحلة الثانية المتوقعة في ديسمبرالمقبل ستبدأ الشركة الإنتاج دون انتظار نتائج المرحلة الثالثة والتي ستكون متاحة في أبريل ومايو من العام المقبل.. موضحا أن الشركة ستطلق الإنتاج حتى قبل الحصول على نتائج المرحلة 3.

وأكد أنه بمجرد حصول الشركة على نتائج المرحلة 3 (إذا كانت جيدة) فستكون قد اكتسبت ذلك الوقت على الأقل لتكون قادرة على توفير اللقاح.

وكانت شركة "جونسون آند جونسون" قد اعلنت مؤخرا أنها توقفت مؤقتا عن إعطاء جرعات ضمن تجربة لقاح لـ "كوفيد 19" بعد أن أصيب أحد المشاركين "بمرض غير مبرر". وتعد شركة الأدوية العملاقة ومقرها الولايات المتحدة واحدة من شركات عديدة تتسابق لإنتاج أول لقاح في العالم لـ "كوفيد 19".



