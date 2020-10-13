اليوم السابع
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شباب البرنامج الرئاسى يزورون مشروعات سور مجرى العيون وعين الصيرة بالقاهرة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:15 م
شباب البرنامج الرئاسى يزورون مشروعات سور مجرى العيون وعين الصيرة بالقاهرة شباب البرنامج الرئاسى للتدريب
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة القاهرة تنفيذ البرنامج التدريبى لوفد ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين بالمنطقة الجنوبية حيث عايش الوفد دورة العمل بحى مصر القديمة وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما زار الوفد سور مجرى العيون وتفقد خط سير المومياوات وكوبرى المانسترلى وقرية الفواخير ومتحف الحضارات وأعمال تطوير بحيرة عين الصيرة.

كذلك زار وفد المتدربين مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص وروضة السيدة زينب ومنطقة شق الثعبان ومصنع تدوير المخلفات فى 15 مايو.
 
وقضى وفد من ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، يوما من التدريب العملى والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، حيث شرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، دورة العمل داخل المنطقة الجنوبية خاصة المركز التكنولوجى وإدارة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية وكيفية التعامل مع الأزمات بالإضافة إلى التعريف بحدود المنطقة الجنوبية وأهم المشروعات الاستثمارية بها.
 
كما زار وفد المتدربين أحياء المعادى والمعصرة وطرة للتعرف على كيفية العمل بالأحياء خاصة الإدارات الهندسية ووسائل تقديم أفضل خدمة للمواطنين. 
 
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى وجميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات. 
 
كما قضى وفد من ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، يوم من التدريب العملى والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية بديوان عام محافظة القاهرة شملت التعرف على دورة العمل بمكتب السكرتير العام المساعد والمركز التكنولوجى وإدارة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية وغرفة إدارة الأزمات. 

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القاهرة

البرنامج الرئاسي

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