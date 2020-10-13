سلطنة عُمان الخامسة عربيا والـ59 عالمياً فى مجال الطاقة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حصلت سلطنة عُمان على المركز الخامس عربيًا والـ 59 عالميًا فى مؤشر "تريلما" للطاقة لعام 2020م، والذى يصنف الدول الرائدة فى مجال الطاقة والصادر عن مجلس الطاقة العالمي.

كما صُنفت السلطنة بين أفضل الدول التى شهدت تحسنًا فى مؤشر الإنصاف فى مجال الطاقة الفرعى من مؤشر "تريلما" وهو مؤشر يُعنى بتقييم إمكانية الحصول على الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها داخل بلد أو منطقة.

وضمت قائمة الدول التى شهدت أفضل تحسن فى مجال الإنصاف فى مجال الطاقة: لوكسمبورج وقطر والكويت والإمارات والسلطنة والبحرين وأيسلندا والسعودية.

يذكر أن مؤشر تريلما للطاقة يعتمد على دراسة 3 مستويات هي: أمن الطاقة، والإنصاف فى مجال الطاقة، والاستدامة البيئية.

ويشمل المؤشر أمن الطاقة والإدارة الفعالة لإمدادات الطاقة الأولية من مصادر داخلية وخارجية والاعتماد على البنية الأساسية للطاقة وقدرة شركات الطاقة لتلبية الطلب الحالى والمستقبلي.

يأتى هذا التصنيف الدولى الجديد للسلطنة بالتزامن مع استعدادات عُمان قيادة وحكومة وشعبًا للاحتفال بالعيد الوطنى الـ 50 للنهضة والذى يوافق 18 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفل العُمانيون بمرور 50 عامًا على انطلاق مسيرة التنمية وبناء الدولة الحديثة.. وتكتسب احتفالات السلطنة هذا العام مذاقًا خاصًا، حيث إنه العيد الوطنى الأول تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق الحكيمة لسلطنة عُمان.