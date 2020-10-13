سكرتير عام المنوفية وممثل التنمية المحلية يتابعان مشروعات الخطة الاستثمارية

المنوفية - فريق المحافظات

تابع اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، يرافقه المستشار إبراهيم السعدنى رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد عامر مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية والدكتور ياسر الجندى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ووسام مراد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، تنفيذ الخطة الاستثمارية وأعمال الرصف التى تتم للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر المستجدات لنقل مجزر بركة السبع خارج الكتلة السكنية واستغلال موقعه كموقف نموذجى لسيارات بركة السبع – شبين الكوم مما يحقق السيولة المرورية بمدخل المدينة .

تفقد السكرتير العام أعمال رصف ( شوارع الجلاء – الحملة مع مكتب العمل وبورسعيد) بطول 1,200 كم، كما تابع أعمال رصف شارع ( مركز الصحة مارًا بمكتب العمل ومحطة الصرف وجسر الكوبرى العلوى ) بطول 1 كم، مشددا بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف وفقا للخطة الزمنية المحددة مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحى لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق .

و أفاد مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية بأنه جارى حاليًا تنفيذ أعمال رصف لـ 8 شوارع بمدينة بركة السبع وبتكلفة تقديرية 19 مليون و909 ألف جنيه وذلك ضمن مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020 – 2021، مضيفًا أنه جارى أعمال رصف شارع إستاد أحمد رشدى من المسجد حتى الطريق السريع بطول 500 م، ورصف شارع الماكينة مع شارع سعيد ومحفوظ من جمال عبد الناصر بطول 1 كم، وإعادة رصف ترعة الغورية بطول 1 كم، ورصف طريق مدارس برغوث من الجهتين بطول 800 م، وإعادة رصف ترعة الطويل بطول 1 كم، واستكمال رصف شارع محيى المهدى بطول 500 م .

كما تفقدا المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية ببركة السبع لمتابعة انتظام سير عمل لجان التصالح والتأكد من تطبيق كافة التسهيلات للمواطنين فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية ببركة السبع بأن إجمالى عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن بلغ 11 ألفًا و609 طلبات بإجمالى متحصلات 59 مليونا و586 ألف جنيه.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية الميدانية لكافة المشروعات التنموية التى تتم على أرض الواقع.



رصف الطرق



رصف الطرق