اليوم السابع
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سقوط صاحب محل لبيعه أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بحدائق القبة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:10 م
سقوط صاحب محل لبيعه أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بحدائق القبة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء اشرف الجندى مدير الأمن ، فى القبض على مدير مسئول عن أحد المحال التجارية بمنطقة حدائق القبة، لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" لبث القنوات الفضائية المشفرة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وضبط القائمين عليها، فقد تمكن ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية  بمديرية أمن القاهرة، تنفيذا لتعليمات اللواء نبيل سليم مدير المباحث، من ضبط المدير المسئول عن أحد محال بيع أجهزة الريسيفر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة  لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالانترنت بالمخالفة للقانون.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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