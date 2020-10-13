اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ريو دي جانيرو ترقص مجددًا على أنغام السامبا (صور)

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:23 م
ريو دي جانيرو ترقص مجددًا على أنغام السامبا (صور) انغام السامبا تصدح فى ريودى جانيرو
وكالة الانباء الاسبانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد سبعة أشهر من وصول جائحة فيروس كورونا المستجد إلى البرازيل عادت شوارع ريو دي جانيرو لتصدح من جديد بأنغام السامبا، بعد أن استسلمت المدينة أمام "الواقع الجديد"، رغم ارتفاع مؤشرات العدوى.
 
ويأتي ذلك بعد أن منحت عمودية ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي الضوء الأخضر للقيام بخطوة أخرى لتحفيف المحاذير المفروضة على التجمعات بسبب كورونا.
 
وظهر هذا الأمر جليا في شارع أوفيدور، أحد أهم النقاط في المدينة والذي وصفه الأديب البرازيلي ماتشادو دي أسيس في 1846 بأنه بمثابة "ملخص" للمدينة و"وجهها".
e8e0c0d3c45d23f7c2ced2fc4279e53fc4dba48b
 

وجرت العادة أن يلتقي العازفون والراقصون والسائحون والأهالي هناك مرة أسبوعيا للاستماع إلى موسيقى السامبا، وهي مسألة كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا التي حصدت أرواح 150 ألف مواطن وأصابت أكثر من خمسة ملايين في البلد اللاتيني.

 
بخصوص هذه المسألة، قال يوري ميلو سانتوس، مالك أحد الحانات في شارع أوفيدورر، والمسؤول كذلك عن تنظيم (جلسات السامبا) "بخلاف التعافي الاقتصادي، فهي عادة تقليدية وثقافية تعود مرة أخرى للحياة. يمكن للناس أن يستمتعوا ويحصلوا على بعض التسلية، لأن الكل بات لا يطيق البقاء في المنزل".
 
وفي هذه التجمعات، يجلس العازفون إلى طاولة ليقدموا طيلة ساعات مجموعة من أهم أغنيات هذا النمط الموسيقي الذي تمتد جذوره إلى شعائر بعض الديانات الإفريقية.
 
رغم هذا، قد يشعر المرء بوجود بعض القلق بين زوار الشارع الشهير وعشاق السامبا من فيروس كورونا، لكنه ليس قلقًا كبيرا فاستخدام الكمامات محدود بينهم رغم أن الوباء ما يزال موجودة.
 
136ad8586661dd26e6ef23243e08b26a1758ef82
 

يقول إدواردو سيلفا، وهو مدرس عمره (42 عاما) "أنا لم أترك السامبا، حتى وأنا جالس في منزلي أثناء العزل".

 
وتابع المدرس "لم أتوقف عن الاستماع لموسيقى السامبا. فعلت هذا لكيلا أشعر بحنين حزين إلى أماكن اعتدت أن أرتادها في ريو دي جانيرو".
 
وأضاف "لكن الاستماع إلى عزف موسيقى السامبا مباشرة، له إحساس آخر، ويولد طاقة مختلفة. السامبا ليست موسيقى وإنما ديانة".
 
وتكون موسيقى السامبا في أوجها في البرازيل مع كرنفال ريو دي جانيرو الذي تم تأجيله لأول مرة منذ قرن بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
ويدرس القائمون على المهرجان إقامته في فبراير أو يونيو 2021، أو حتى إلغائه بالكامل، لكن كل شيء سيعتمد في الأساس على مدى تطور وضعية الفيروس.

موسيقى الساميا

ريو دى جانيرو

البرازيل

المهرجان السنوى بالبرازيل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة