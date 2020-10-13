رفع 38 طن مخلفات فى حملات نظافة بقرى مدينة البياضية بالأقصر.. صور

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة نظافة على طريق المسار السياحي وكوبرى الحبيل، حيث تم خلال الحملة التي استمرت لعدة أيام علي التوالي رفع المخلفات وتقليم الأشجار على طول طريق المسار السياحي، كما تم رفع جميع المخلفات الصلبة بإجمالى 38 طنا.
وقامت قرية الحبيل بأعمال نظافة على طريق مستشفى الحميات ومدخل البياضية من الجانب الشرقي، وشارك فى الحملة كل من، عبد المحسن ربيع نائب رئيس المركز، وطه أبو القاسم مدير إدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء قرى البغدادى والحبيل والروافعة، وعمال مجلس مدينة البياضية، حيث يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.
وكان اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، قد أعلن أن المركز التكنولوجى بالمدينة يشهد اقبالاً كثيفاً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، موضحاً أن عدد المتقدمين حتى الآن للتصالح بلغ أكثر من 1000 طلب تصالح بنسبة تصل إلى 70 % من إجمالي المخالفات، مضيفاً أن العمل مستمر فى المركز التكنولوجى على مدار اليوم وخلال أيام العطلات الرسمية، للتيسير على المواطنين وتخفيفاً من التكدس والازدحام، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وناشد المواطنين بسرعة التقدم قبل انتهاء المدة المحددة قانوناً فى 30 سبتمبر الجارى.
وكان قد قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يومياً.
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