رفع 38 طن مخلفات فى حملات نظافة بقرى مدينة البياضية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة نظافة على طريق المسار السياحي وكوبرى الحبيل، حيث تم خلال الحملة التي استمرت لعدة أيام علي التوالي رفع المخلفات وتقليم الأشجار على طول طريق المسار السياحي، كما تم رفع جميع المخلفات الصلبة بإجمالى 38 طنا.

وقامت قرية الحبيل بأعمال نظافة على طريق مستشفى الحميات ومدخل البياضية من الجانب الشرقي، وشارك فى الحملة كل من، عبد المحسن ربيع نائب رئيس المركز، وطه أبو القاسم مدير إدارة النظافة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء قرى البغدادى والحبيل والروافعة، وعمال مجلس مدينة البياضية، حيث يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكان اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، قد أعلن أن المركز التكنولوجى بالمدينة يشهد اقبالاً كثيفاً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، موضحاً أن عدد المتقدمين حتى الآن للتصالح بلغ أكثر من 1000 طلب تصالح بنسبة تصل إلى 70 % من إجمالي المخالفات، مضيفاً أن العمل مستمر فى المركز التكنولوجى على مدار اليوم وخلال أيام العطلات الرسمية، للتيسير على المواطنين وتخفيفاً من التكدس والازدحام، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وناشد المواطنين بسرعة التقدم قبل انتهاء المدة المحددة قانوناً فى 30 سبتمبر الجارى.

وكان قد قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يومياً.