اليوم السابع
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رانيا المشاط تطالب المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية لمواجهة آثار كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:55 م
رانيا المشاط تطالب المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية لمواجهة آثار كورونا رانيا المشاط
كتب - محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن اجتماعنا مع صندوق النقد الدولى والبند الدوليين لمساعدة مواطني العالم للشعور بالتحسن، وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث في مصر، المذاع على قناة أم سى مصر، أنه في الاجتماع أكدت أن مشروعات البنية التحتية يشارك فيها القطاع الخاص، لافتة إلى أنها طالبت المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية لمواجهة آثار فيروس كورونا.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر ساعدت على صمود الاقتصاد في مواجهة كورونا، مؤكدة أن الحكومة المصرية الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالمرأة في ظل مواجهة كورونا.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24 والذى يضم محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين، ويعقد افتراضيًا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية خلال الفترة من 12-18 أكتوبر، فى ظل الظروف العالمية التى فرضتها جائحة كورونا، بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، وكريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

وركزت وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها على عدد من المحاور الأساسية اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات الدولية فى دعم البلدان النامية والناشئة ومساعدتها على معالجة آثار جائحة كورونا، فى إطار التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة ضرورة سعى المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة التمويل المختلط لدعم البلدان الناشئة والنامية فى تنفيذ خططها التنموية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى قصة نجاح مصر فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لاسيما فى قطاع البنية التحتية، والتى كان أحد محاور نجاحها هو الابتكار فى توفير التمويل ومن بينها التمويل المختلط، ومن خلالها استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابى فى وقت تنكمش فيه كافة اقتصاديات المنطقة، وفقًا لتقريرى البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اللذين توقعا أن تحقق مصر نموًا بنسبة 3% و2% خلال العام الجاري، ونحو 2.1% و5% العام المقبل على الترتيب.


رانيا المشاط

وزيرة التعاون الدولى

فيروس كورونا

المؤسسات الدولية

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