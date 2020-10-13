اليوم السابع
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رئيس وزراء فرنسا يحث المواطنين على التحلى باليقظة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:53 م
رئيس وزراء فرنسا يحث المواطنين على التحلى باليقظة لمواجهة كورونا رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس
باريس (أ ش أ)

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حث رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس الفرنسيين على توخي المزيد من اليقظة في مواجهة "الموجة القوية الثانية" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي قبل يومين من الخطاب الجديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمقرر غدا الأربعاء، في تمام الساعة 7:55 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد)؛ يتحدث فيه بشكل خاص عن الأزمة الصحية في البلاد.. حيث يستمر فيروس كورونا المستجد في الانتشار في جميع أنحاء فرنسا.

وكانت الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية قد أعلنت - في وقت سابق - أن 8231 شخصا دخلوا إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" حتى الآن.. كما تم تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة /السبت/ الماضي وهو رقم قياسي منذ بداية الأزمة الصحية في فرنسا.

 


رئيس وزراء فرنسا

كورونا

فيروس كورونا

الموجه الثانيه من كورونا

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