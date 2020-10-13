رئيس مجلس الدولة يؤكد فصل 106 دوائر بالمحكمة الإدارية بطعون انتخابات النواب

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، دور المحكمة الإدارية، في التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية، ومنها نظر الطعون أمام 106 دوائر ترأسها 110 قاض بمجلس الدولة.
جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.
وثمن المستشار محمد حسام الدين، من التعاون بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديث بيانات القضاة أعضاء المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وإتاحتها للهيئة، وكذلك سرعة إخطار الهيئة بالأحكام القضائية الصادرة والتي تخص الانتخابات، واستجابة الهيئة لها نفاذًا للقانون.
وعبر رئيس مجلس الدولة، عن سعادته بمشاركة قضاة مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في الإشراف على انتخابات مجلس النواب، بوصفه حدث وطني وقومي هام، لافتًا إلى إجادة قضاة مجلس الدولة في الانتخابات التكميلية وانتخابات مجلس الشيوخ، وعازمين على مواصلة الجهد خلال انتخابات مجلس النواب 2020.
الحضور بندوة مجلس الدولة
المستشار ابراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار خالد عتريس نائب رئيس المجلس
المستشار طه كرسوع امين عام المجلس
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
المستشارين داخل القاعة
المستشارين
جانب من الحضور داخل الندوة
جانب من المستشارين
جانب من كلمة رئيس الهيئة الوطنية
رؤساء الندوة
رؤساء الهيئة الوطنية و مجلس الدولة
رئيس المجلس
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس الدولة
رئيسى الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الدولة
صورة تذكارية للمستشارين
قادات القضاة
كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كلمة رئيس مجلس الدولة
مستشارى المجلس
وقوف المستشارين للسلام الوطنى
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