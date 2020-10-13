اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة يؤكد فصل 106 دوائر بالمحكمة الإدارية بطعون انتخابات النواب

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:20 ص
رئيس مجلس الدولة يؤكد فصل 106 دوائر بالمحكمة الإدارية بطعون انتخابات النواب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - تصوير السعودي محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، دور المحكمة الإدارية، في التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية، ومنها نظر الطعون أمام 106 دوائر ترأسها 110 قاض بمجلس الدولة.
 
جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.
 
وثمن المستشار محمد حسام الدين، من التعاون بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديث بيانات القضاة أعضاء المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وإتاحتها للهيئة، وكذلك سرعة إخطار الهيئة بالأحكام القضائية الصادرة والتي تخص الانتخابات، واستجابة الهيئة لها نفاذًا للقانون.
 
وعبر رئيس مجلس الدولة، عن سعادته بمشاركة قضاة مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في الإشراف على انتخابات مجلس النواب، بوصفه حدث وطني وقومي هام، لافتًا إلى إجادة قضاة مجلس الدولة في الانتخابات التكميلية وانتخابات مجلس الشيوخ، وعازمين على مواصلة الجهد خلال انتخابات مجلس النواب 2020.
 
 
الحضور بندوة مجلس الدولة
الحضور بندوة مجلس الدولة

المستشار ابراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار ابراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار خالد عتريس نائب رئيس المجلس
المستشار خالد عتريس نائب رئيس المجلس

المستشار طه كرسوع امين عام المجلس
المستشار طه كرسوع امين عام المجلس

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة

المستشارين داخل القاعة
المستشارين داخل القاعة

المستشارين
المستشارين

جانب من الحضور داخل الندوة
جانب من الحضور داخل الندوة

جانب من المستشارين
جانب من المستشارين

جانب من كلمة رئيس الهيئة الوطنية
جانب من كلمة رئيس الهيئة الوطنية

رؤساء الندوة
رؤساء الندوة

رؤساء الهيئة الوطنية و مجلس الدولة
رؤساء الهيئة الوطنية و مجلس الدولة

رئيس المجلس
رئيس المجلس

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس الدولة
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مجلس الدولة

رئيسى الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الدولة
رئيسى الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الدولة

صورة تذكارية للمستشارين
صورة تذكارية للمستشارين

قادات القضاة
قادات القضاة

كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

كلمة رئيس مجلس الدولة
كلمة رئيس مجلس الدولة

مستشارى المجلس
مستشارى المجلس

وقوف المستشارين للسلام الوطنى
وقوف المستشارين للسلام الوطنى

 


مجلس الدولة

الوطنية للانتخابات

انتخابات النواب

الاشراف علي الانتخابات

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة