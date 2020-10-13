وقال عون إن المفاوضات التي ستنطلق غدا في مقر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة على وجه التحديد، مشيرا إلى أن حضور الجانب الأمريكي للاجتماعات يأتي لتسهيل عملية التفاوض، مطالبا من فريق التفاوض التمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليا والدفاع عنها، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم.

ويرأس فريق التفاوض عن الجانب اللبناني العميد طيار بسام ياسين من القوات المسلحة، إلى ضابط برتبة عقيد بحري، وعضو بإدارة قطاع البترول، وأحد الخبراء.

