رئيس حكومة إيطاليا يوقع على مرسوم تدابير جديدة لاحتواء كورونا

كتبت فاطمة شوقى

وقع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي على مرسوم التدابير الجديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعد تلقي ردود فعل سلطات الأقاليم على النص النهائي الذي اقترحته الحكومة، وسوف تظل هذه الإجراءات الجديدة سارية لمدة الثلاثين يومًا القادمة، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية. وأشارت الوكالة إلى أن رئاسة الوزراء لم تعلم رسميا عن التدابير الجديدة، إلا أن مصادر حكومية أشارت الى أنها تتضمن إغلاق المقاهي والحانات عند منتصف الليل وحظر التجمع أمامها بعد التاسعة مساء، كما تعلق الإجراءات الجديدة الرحلات المدرسية والرياضة الجماعية الاحتكاكية للهواة، ككرة القدم وكرة السلة.

كما ينصح المرسوم على اقتصار عدد المشاركين في الحفلات الخاصة في المنازل على 6 أشخاص، وارتداء الكمامات في وجود غير المتعايشين، ويُحظر إقامة الحفلات العامة في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، باستثناء الاحتفالات المدنية (كالأعراس)، أو الدينية والتي يمكن أن تقام بحضور 30 شخصًا كحد أقصى.

يحدد المرسوم الجديد المشاركة في الأحداث الرياضية بنسبة 15% من سعة الملاعب، على ألا يتجاوز عدد المتفرجين 1000 شخص في الملاعب المفتوحة و 200 متفرج في الملاعب المغلقة. وينطبق نفس الشيء على العروض المسرحية ودور السينما والحفلات الموسيقية. كما يقلص المرسوم الجديد مدة الحجر الصحي من 14 إلى 10 أيام، يعقبها إجراء اختبار واحد للفيروس بدلا من اختبارين.