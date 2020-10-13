رئيس جامعة بنى سويف للعاملين وأعضاء التدريس: هدفى الشفافية فى اتخاذ القرارات

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، أن إدارة الجامعة حريصة على عقد لقاءات متواصلة مع أعضاء كافة الكليات لتسهيل حلقة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بتلك الكليات، مؤكدًا أن هناك شفافية فى اتخاذ القرارات تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة، موجهًا حديثة للحاضرين قائلًا: "جئت مستمعا لكم وهدفى التواصل ومناقشة كافة الآراء".

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس ووكلاء كليات الحقوق والإعلام، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، وأمين عام الجامعة، والأمين المساعد.

وأوضح الدكتور منصور أن ملف الصحة من أهم أولوياته وأن الجامعة لديها خطة متكاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وذلك بالتعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة بالمحافظة مثل مستشفى الزهراء وجارى التعاقد مع مستشفى السلام، بالإضافة إلى مستشفيات الفرنساوى، ودار الفؤاد، والسعودى الألمانى بالقاهرة، وأن الجامعة بصدد تفعيل الحجز الإلكترونى للعاملين بالمركز الطبى التخصصى حرصًا على توفير الوقت ومنعا للتزاحم.

كما وجه بالانتهاء من توفير كافة احتياجات التعليم الهجين استعدادا للعام الدراسى الجديد، كما استمع وناقش كافة المقترحات، وأعلن ما تم إنجازه فى النادى الاجتماعى وصندوق الزمالة.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة تخصيص مكان للسيارات بعيدًا عن مدخل الكليات حرصًا على تسهيل دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وطالب رئيس جامعة بنى سويف عمداء الكليات بضرورة الاستفادة من أسطح الكليات وتجهيزها لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، أن إدارة الجامعة حريصة على عقد لقاءات متواصلة مع أعضاء كافة الكليات لتسهيل حلقة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بتلك الكليات، مؤكدًا أن هناك شفافية فى اتخاذ القرارات تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة، موجهًا حديثة للحاضرين قائلًا: "جئت مستمعا لكم وهدفى التواصل ومناقشة كافة الآراء".

جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس ووكلاء كليات الحقوق والإعلام، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، وأمين عام الجامعة، والأمين المساعد.

وأوضح الدكتور منصور أن ملف الصحة من أهم أولوياته وأن الجامعة لديها خطة متكاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وذلك بالتعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة بالمحافظة مثل مستشفى الزهراء وجارى التعاقد مع مستشفى السلام، بالإضافة إلى مستشفيات الفرنساوى، ودار الفؤاد، والسعودى الألمانى بالقاهرة، وأن الجامعة بصدد تفعيل الحجز الإلكترونى للعاملين بالمركز الطبى التخصصى حرصًا على توفير الوقت ومنعا للتزاحم.

كما وجه بالانتهاء من توفير كافة احتياجات التعليم الهجين استعدادا للعام الدراسى الجديد، كما استمع وناقش كافة المقترحات، وأعلن ما تم إنجازه فى النادى الاجتماعى وصندوق الزمالة.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة تخصيص مكان للسيارات بعيدًا عن مدخل الكليات حرصًا على تسهيل دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وطالب رئيس جامعة بنى سويف عمداء الكليات بضرورة الاستفادة من أسطح الكليات وتجهيزها لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.