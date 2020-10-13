رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد للعام الجامعى 2020-2021م، كما تابع سير الامتحانات العملية لطلاب سنوات النقل وامتحانات الدراسات العليا، وذلك للتأكد من اتباع كافة التدابير الوقائية والاحترازية.

وخلال جولته التفقدية قام بالمرور على مقار اللجان المختلفة، كما تحدث مع مجموعة من الطلاب واستمع إلى متطلباتهم، بحضور الدكتور يوسف محمود عميد الكلية،والدكتور أحمد محى حمزة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة، على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب طول فترة الامتحانات وتوفير الكمامات والمواد المطهرة.

ومن الجدير بالذكر أن الامتحانات العملية لطلاب سنوات النقل بكلية الفنون الجميلة بأقسامها المختلفة بدأت فى الأول من أكتوبر الحالى ولمدة أسبوعين، وقد اتخذت الجامعة كافة التدابير الاحترازية والوقائية قبل بدء الامتحانات وسوف تستمر حتى نهاية الامتحانات، كما قامت الجامعة بتخصيص غرفة عزل للطلاب فى حالة وجود أى حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أو فى حالة ارتفاع درجة حرارة أى طالب أو طالبة، ذلك حرصا من جامعة الأقصر على سلامة أبنائها الطلاب .

وكان قد تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، كلية السياحة والفنادق، برفقة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد الكلية، والدكتور أحمد عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مايكل مجدى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات قبل بدء العام الجامعى الجديد 2020- 2021، والتأكد من مدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الجدد، وخلال الزيارة قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات المحاضرات والمطبخ التعليمى والمطعم التعليمى والمكتبات والمكاتب الإدارية .على جانب أخر قام رئيس الجامعة بعقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى بالكلية والعمال، وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتم مناقشة متطلباتهم .

وفى نهاية الاجتماع أكد الدكتور محجوب على تذليل كافة العقبات أمامهم . كما أوصى بعقد دورات تدريبية للموظفين للارتقاء بالأداء الوظيفى، وشهد الجولة الأمين العام المساعد للجامعة وأمين الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية .