رئيس جامعة الأزهر بمؤتمر علوم المحاصيل: التنمية المستدامة مشروع العصر

كتب لؤى على

افتتح اليوم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، المؤتمر الدولى السادس عشر لعلوم المحاصيل، الذى يعقده قسم المحاصيل بكلية الزراعة بالجامعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل تحت عنوان: "التحديات المستقبلية في إنتاج المحاصيل الحقلية وعلاقتها بالتنمية المستدامة"، مؤكدًا: "أن التنمية المستدامة هى مشروع العصر؛ ولهذا خطت فيه الجامعة خطوات جادة؛ حتى لا يقتصر الخريج على دراسته، وعقدنا بروتوكولات تعاون مع الجامعات والوزارت في ريادة الأعمال؛ فأنشأنا حاضنات فى الهندسة والعلوم، وصار لدينا نادى لريادة الأعمال، وشارك طلابنا في المسابقات العالمية؛ فكان لهم السبق فى الحصول على المركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة إيناكتس من خلال مشروع عملي؛ للإفادة من قشر الجمبري بإحدى قرى محافظة الفيوم، الذى أسهم فى تحويل 800 أسرة من البطالة للإنتاج، وأعاد الطلاب المتسربين من التعليم"، موجهًا الشكر للقسم؛ لانفتاحه وتعاونه مع جمعية علوم المحاصيل، ووزارة الزراعة، وجمعه للمختصين كافة في هذا المجال.

يذكر أن المؤتمر يستمر للغد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بحضور عدد من أساتذة الجامعات، وعدد من مديري المراكز البحثية، ونواب عن السادة الوزراء.